MSB’den teröristlere Sakarya Marşı’yla gözdağı



- Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Mehmetçiğin zorlu tabiat şartlarındaki görüntülerini paylaşılarak Sakarya Marşı’ndan, ’’Ey mert asker, durma yürü ileri! Vatanımda bir tek düşman kalmasın’’ ifadelerine yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu kış şartlarında da operasyonlardan görüntüler yer aldı. Sakarya Marşı’nın, ’’Ey mert asker, durma yürü ileri! Vatanımda bir tek düşman kalmasın’’ ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Milli menfaatlerimizin cesur savunucusu Kahraman Türk Ordusu ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla bayraklaşan Vatan topraklarını canı pahasına savunmaya devam ediyor’’ denildi.



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