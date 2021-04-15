MSB'den Solotürk paylaşımı

- Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir görüntü paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan Solotürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntülerde, Solotürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.
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