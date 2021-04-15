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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB'den Solotürk paylaşımı

MSB'den Solotürk paylaşımı

Paylaşımdan görüntü

Sosyal Medya 

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( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir görüntü paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen Şanlı Ay Yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan Solotürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntülerde, Solotürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.
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