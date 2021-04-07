MSB'den şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi: 'Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni, al sancağımızı ve asil milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla.'
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