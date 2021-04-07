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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MSB'den şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep paylaşımı!

MSB'den şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi: 'Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni, al sancağımızı ve asil milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla.'

Türk Yıldızları Twitter 

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