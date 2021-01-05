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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- MSB'den Sarıkamış klipi

- MSB'den Sarıkamış klipi

-Klipten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Şehadet Şehit Kesk 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: " 'Biz buradayız Ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış’ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." (BC -
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