- MSB'den Sarıkamış klipi



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: " 'Biz buradayız Ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış’ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." (BC -



loading...