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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MSB'den 'Onlar bizim can dostumuz' paylaşımı

MSB'den 'Onlar bizim can dostumuz' paylaşımı

Eğitim alan köpeğin videosu

( ANKARA ) MSB'den "Onlar bizim can dostumuz" paylaşımı ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Onlar bizim can dostumuz" notuyla operasyonlarda görev almak üzere eğitim alan bir köpeğin videosu paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar bizim can dostumuz. Vatan nöbetinde daima bizimle birlikteler. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve personelin güvenliği için görev yapmaya hazırlanan bu sevimli kahramanımız, eğitimlerini aksatmadan yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı. (UTK-
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