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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB'den Mehmetçikler için paylaşım

MSB'den Mehmetçikler için paylaşım

sosyal medyadan paylaşılan mehmetçiklerin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Mehmetçik 


- Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında karlı dağlarda görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Karlı dağlarda meydan okuyan yiğitlerimiz, karda da tipide de Al Bayrağımızın izinde, asil milletimizin emrinde" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, zorlu kış şartlarında karlı dağları aşan Mehmetçikler yer aldı.
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