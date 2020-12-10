MSB'den Karabağ zaferi paylaşımı



- Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bugün yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamaları dolayısıyla paylaşımda bulundu. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Tek Vatan Harekâtı’nı başarıyla icra eden ve Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü’deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.



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