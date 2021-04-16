MSB'den hızlandırılmış helikopter kokpiti görüntüleri

- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı helikopter pilotlarının kokpitten çektiği görev uçuşu görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, “Vatan aşkıyla çarpar kalbim; yaz, kış, dört mevsim... Kahraman pilotlarımızın helikopter kokpitinden çektiği görev uçuşu..." notuyla paylaşılan video da, yağmurda karda görev uçuşu yapan helikopterlerin hızlandırılmış çekimi yer aldı.
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