MSB’den Harbiye Askeri Müzesi’nde sanal geziye davet



- Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları, ‘Kadim medeniyetimizin şah damarı güçlü kültürümüzdür’ ilkesiyle Harbiye Askeri Müzesi’ni internet sitesi üzerinden sanal geziye davet etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”Kadim medeniyetimizin şah damarı güçlü kültürümüzdür. Metehan’dan günümüze kadar 50 binden fazla esere ev sahipliği yapan ve şanlı tarihimizin bir aynası olan Harbiye Askerî Müzesi, sizleri tek tıkla sanal geziye davet ediyor” ifadeleri kullanıldı. MSB tarafından hazırlanan videoda Harbiye Askeri Müzesi’nde yer alan salonlara ve eserlerin görüntülerine yer verildi.

Harbiye Askeri Müzesi’nin sanal gezi için oluşturulan internet sitesinde ise, müze ana giriş ve bahçe, müze giriş, Türk Ordusu Kuruluş Salon ve Büyük Türk Devletleri Tanıtım Planı, Selçuklu Salonu ve Osman Devleti Kuruluş Salonu, İstanbul’un Fethi Salonu ve Osmanlı Yükseliş Dönemi Salonu, Kesici Silahlar Salonu, Harbiyeli Atatürk Sınıfı ve Atatürk Salonu, Ateşli Silahlar Salonları, Top Maketleri Salonu ve Top Teşhir Salonu, Atıcılık-Binicilik Salonu, Mehmet Enstrümanları-Harbiye Hamamı ve Etnografik ve Yazma Eserler Salonu, Kıyafetler Galerisi, Bayraklar ve Sancaklar ile Çadırlar Galerisi, Kore ve Kıbrıs Salonu, Mahmut Şevket Paşa Köşesi ve Meşrutiyet Dönemi Salonları, 1. Dünya Savaşı Salonu ve Kurtuluş Savaşı Salonları, Çanakkale Savaşı Salonu Diaroması ve Şehitler Galerisi gibi sekmeler yer alıyor. Sekmelerin alt başlıklarında ise salonların ve eserlerin yakından incelemeleri ile bilgilerine yer verildi.





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