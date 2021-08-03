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MSB’den Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale paylaşımı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
MSB’den Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale paylaşımı

MSB’den Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale paylaşımı

YANGINLARDAN VE YAPILAN MÜDAHALELERDEN GÖRÜNTÜ

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Terörle Mücadele Terör Yangın 


- Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla’nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında” (MKM-
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