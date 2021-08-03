MSB’den Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale paylaşımı



- Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla’nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında” (MKM-

