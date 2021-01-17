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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- MSB: 'Bartın'a fırkateyn görevlendirildi'

- MSB: 'Bartın'a fırkateyn görevlendirildi'

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( BARTIN ) - MSB: "Bartın'a fırkateyn görevlendirildi" BARTIN

Sosyal Medya Kuru Yük Gemisi Fırkateyn 


- Milli Savunma Bakanlığı Bartın'da geminin batması üzerine bölgeye fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandralı kuru yük gemisini arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Bölgeye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi'nin kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kdz. Ereğli'den bölgeye sevk edildiği öğrenildi. (BB
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