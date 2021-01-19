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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
MSB, “Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

MSB, “Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

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( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Dolar Gesi Sosyal Paylaşım Saldırı 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristtin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” dedi.
(ME
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