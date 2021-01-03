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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
MSB: 'Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır”

MSB: 'Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır”

MSB tarafından paylaşılan görüntü

( ANKARA ) MSB: "Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır” ANKARA

Sosyal Medya Tatbikat Helikopter 


- Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, ”Denizde ve karada düşmanın korkulu rüyası olan Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır” denildi.Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ”Denizde ve karada düşmanın korkulu rüyası olan Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol oynayan Amfibi Hücum Timlerinin operasyon ve baskın tatbikatlarının görüntüleri yer aldı. Ayrıca helikopterden halatla inme, belirlenen hedefi imha etme ve denizden karaya çıkarma yapma gibi görüntülere de yer verildi.
Yapılan videolu paylaşımda, Amfibi birlik ve tank taşıma gibi işlevi bulunan, yükleme ve bindirme bölgelerinden hedef alana hızlı bir şekilde intikal etmesi için geliştirilen Çıkarma Gemisi "Ç 155" de gerçekleştirilen karaya çıkarma tatbikatı esnasında görüntülendi.
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