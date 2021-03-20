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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MSB, ABD’ye ait F-18 savaş uçağına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

MSB, ABD’ye ait F-18 savaş uçağına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

MSB'nin paylaştığı yakıt ikmal görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Hava Sahası Uluslararası Hava Sahası Uluslararası Savaş Uçağı 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-18 savaş uçağına Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı. Uluslararası hava sahasında ABD’ye ait 4 adet F-18 tipi savaş uçağına yapılan yakıt ikmal ve eğitim görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi” denildi. (ENG-
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