MSB: “3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”



- Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde Komandolar tarafından 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı. (MC-



loading...