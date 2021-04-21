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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletteki gençlerin kazası kamerada

Motosikletteki gençlerin kazası kamerada

Kaza yeri genel görüntü

Tahkikat Kamera Ticari Araç 

-Yaralıların görüntüsü
-Güvenlik kamera

( BURSA )-Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı BURSA

- Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Mahmudiye mahallesi Döner ile Papatya sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Mustafa Arslantaş (32) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Döner sokaktan çıkan Samet Aykız (36) yönetimindeki 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Hakan Aydın (30), feci şekilde yere düştü. Ağır yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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