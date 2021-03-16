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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Motosikletli zehir tacirlerinden 1’i tutuklandı

Motosikletli zehir tacirlerinden 1’i tutuklandı

Arşiv görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dur İhtarı 


- Denizli’de jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak motorla kaçan 2 zehir taciri boş araziye attıkları 200 gram metamfetamin maddesi ile yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli’nin Honaz ilçesinde Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, “Yurttürk” adı verilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında motosikletle seyir halindeki 36 yaşındaki Can Ş. ile 41 yaşındaki Ercan H. isimli kişilerin uyuşturucu maddesi satışı yaptığını belirledi. Takibe alınan şüpheliler dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
İki şüpheli motorla kaçmaya çalışırken yanlarında bulunan bir poşeti tarlaya attı. Bunu gören ekipler tarladan poşeti aldı ve kısa üre içerisinde şüphelilerin önünü keserek yakaladı. Ekipler poşeti açtıklarında içerisinde 200 gram metamfetamin maddesi ile karşılaştı. Manav oldukları öğrenilen Can Ş. ve Ercan H. İfadeleri alınmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildin Ercan H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Can Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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