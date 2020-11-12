Motosikletli yaya çarptı: 2 ağır yaralı

-Motosikletten görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. idaresindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yolda sürüklenirken, yaya ise savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılar müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından motosikletin kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (SB- MB-



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