Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

-Kadına çarpan motosiklet sürücüsü görüntüsü

-Motosiklet görüntüsü

-Motosikleti taşıdıkları görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Kartal'da seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Kartal'da bulunan Üsküdar Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 CVU 757 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.A., bir başka otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırma sonucu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle mahalleli ve esnaf sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Kartal Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen motosiklet, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun ortasından çekildi. Motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

