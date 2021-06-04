Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Yaralı vatandaş

Polis Hastane Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kadına çarpan motosiklet sürücüsü görüntüsü
-Motosiklet görüntüsü
-Motosikleti taşıdıkları görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kartal'da seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Kartal'da bulunan Üsküdar Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 CVU 757 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.A., bir başka otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırma sonucu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle mahalleli ve esnaf sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Kartal Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen motosiklet, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun ortasından çekildi. Motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement