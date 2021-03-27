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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletli sürücü yayaya çarpmamak için minibüsün altına girdi

Motosikletli sürücü yayaya çarpmamak için minibüsün altına girdi

Kaza anı güvenlik kamerası kayıt

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekipleri müdahale

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesinde yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Tüme Paşa Caddesi Kemal Çipe Camisi önünde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldaki yayaya çarpmaktan kurtuldu ancak karşıdan gelen kargo arabasından kaçamadı. Çarpma sonucu motordan düşen şahıs, kargo aracının altına girmekten de son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasında anbean kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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