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Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı

- Kaza alanından detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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--detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Y.K. idaresindeki 39 AAS 554 plakalı motosiklet, yolda yürüyen R.K.’ya (20) çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ve yaya yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (HFV-
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