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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Polis araçlarından görüntüler

Terörle Mücadele Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Saldırı 

-Boş kovanlardan görüntüler
-Özel harekat polislerinden görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Boş kovanlardan görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler

( ADANA )- Silahlı saldırının gerçekleştiği sokakta polis 20’in üzerinde boş kovan buldu ADANA

- Adana’da motosiklet üzerinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14018 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğan Y. ve Cemil Y. sokakta oturdukları sırada motosikletli kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine terörle mücadele, özel harekat ve asayiş polisleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralanan Doğan Y. ve Cemil Y. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisler yaptığı delil çalışmasında 20’in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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