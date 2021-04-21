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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli grup otoyol gişelerinden kaçak geçti; ortalığı birbirine kattı

Motosikletli grup otoyol gişelerinden kaçak geçti; ortalığı birbirine kattı

- Motosiklet sürücülerinin kaçak geçiş görüntüleri

Sosyal Medya Kaçak Hız Sınırı Kamera Kaçak Geçiş 

-- Sürücülerin tehlikeli hareketlerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Kuzey Ege Otoyolu'nda 5 kişilik motosikletli grup, plakalarını saklayıp gişelerden kaçak olarak geçti. Otoyol içerisinde hız sınırını aşan, akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye sokan gruptan bir kişi de bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. 4 Nisan 2021 tarihinde sosyal medyaya yüklendiği görülen görüntülerde, O.K., A.F.K, B.V, T.D. ve A.V isimli motosiklet sürücüleri, iddiaya göre plakalarını kapattıktan sonra Kuzey Ege Otoyolu’na giderek trafiği tehlikeye soktu. Yol çalışmasından dolayı bir kısmı kapalı olan yola giren motosikletli grup, otoyol yetkililerinin uyarılarına rağmen plakalarını gizleyerek gişelerden de kaçak geçiş yaptı. Yol üzerinde hız sınırının üzerine çıkarak ve akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu da yetmezmiş gibi bir süre karşı şeride geçti. Sosyal medyadan paylaştılar Öte yandan motosikletli grup içerisinde yer alan O.K. isimli sürücü, kaska kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, 2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlendi. "Kimse gelip almadı" Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videonun altına bir kullanıcının, ‘Videoyu emniyete atın. Birkaç güne hepsi paketlenir’ şeklinde yorumuna, motosikletli grup içerisinde bulunan A.F.K. isimli kullanıcının, ‘Attım ben. Kimse gelip almadı’ şeklinde cevap vermesi de dikkat çekti. (AÇ-
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