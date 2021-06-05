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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletli çift kaza yaptı, şoku atlatamayan eşini böyle teselli etti

Motosikletli çift kaza yaptı, şoku atlatamayan eşini böyle teselli etti

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Alışveriş Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Alışveriş Merkezi 

-Yaralı kadından görüntü
-Eşinin yaralı kadını teselli etmesi
-Yaralının ambulansa alınması

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yönde giden motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza 09.30 sıralarında Enez yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enez'den Keşan yönüne seyretmekte olan B.D. yönetimindeki 22 AAE 476 plakalı araç, bölgede bulunan alışveriş merkezine girmek üzere, yolun sağ tarafına manevra yaptı. Bu sırada arkasında aynı yönde seyretmekte olan G.A. yönetimindeki 22 AAY 890 plakalı motosiklet ile meydana gelen çarpışma sonucu kaza meydana geldi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan sürücü ile birlikte eşi İ.A. yere düşerek yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı yolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bu sırada olayın şokunu atlatamayan ve gözyaşlarını tutamayan İ.A.'yı eşi teselli etmeye çalıştı. Eşinin elini bırakmayan G.A., sürekli korkmaması yönünde telkin etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İ.A. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis bölgede inceleme başlattı.
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