Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı

-Kapkaççıların vatandaşları takip etme anları

-Kapkaç olaylarının yaşandığı anlar

-Kapkaççılar olay yerlerinden uzaklaştığı anlar

-Genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep’te 7 faili kapkaç olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda faili meçhul 7 kapkaç olayını aydınlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlıları tespit eden Asayiş Şube ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaçı motorla yapıyorlar Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kapkaç anlarında zanlıların kapkaç yapacakları kişiyi motorla takip ettikleri görülüyor. Vatandaşları motorla takip eden zanlılar uygun bir anda şahsın yanından motorla hızla geçerek kapkaçı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.



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