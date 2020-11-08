Motosikletleri yakıp kaçtı

-Görgü tanığının olayı anlatışı

-Motosikletlerden detay



( MANİSA )-Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi iki motosikleti yakarak kaçtı MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, park halinde bulunan iki motosikleti ateşe vererek kaçtı. Olay, saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki motosikleti kağıtlarla tutuşturarak yakıp olay yerinden hızlıca kaçtı. Görgü tanıkları da motorların alev almaları üzerine patlama korkusuyla olay yerinden uzaklaştıklarını ve itfaiyeye haber verdiklerini anlattı. Manisa Büyükşehir İtfaiyesine bağlı Alaşehir itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlerin çevreye sıçramasına izin vermeden yanan motosikletleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri motosikletlerin hurdaya çıkarılmış araçlar olduğunu tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Olayın görgü tanıklarından biri, "Biz karşıdan geliyorduk. Motosikletleri ateşe verdi. Bize 'Yaklaşmayın' dedi ve kaçtı. Bizde patlama korkusuyla kaçtık." diyerek olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.



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