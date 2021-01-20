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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü Aydınlatma Direği 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Uzun Çarşı ile Kıbrıs Caddesi’nin kesiştiği noktada saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi üzerinden Namık Kemal Caddesine seyir halinde olan Yasin A. yönetimindeki 09 KB 386 plakalı motosiklet, Uzun Çarşı’dan İstasyon Meydanına seyir halinde olan Yunus Emre C. idaresindeki 35RJN 10 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde aydınlatma direğine çarparak yola savruldu. Yola savrulan sürücülerden Yasin A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AS-OD-Y)
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