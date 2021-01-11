Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletle virajı alamadı, hastanelik oldu

Motosikletle virajı alamadı, hastanelik oldu

KAZADAN GENEL, DETAY

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-AMBULANSA BİNDİRİLEN YARALI
-ÖOTOSİKLETTEN GENEL

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenen motosikletten yaralı halde kurtuldu. Kaza, sabah saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Gümbet istikametinden Değirmenler mevkisine doğru seyir halindeki motosiklet, virajı alamayıp yağışla ıslanan yolda kaymaya başladı.
Devrilen motosikletin sürücüsü İsmail K., motosikletten düşerek yaralandı. Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı