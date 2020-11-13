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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Polis Merkezi Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralılar için gelen ambulans ve hastaneye hareketi
-Kazaya karışan motosiklet ve otomobil
-Kaza yerinde çalışma yapan trafik ekipleri

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu A.A.E.A. (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, Özdilek Caddesi üzerinde seyir halinde iken yan sokaktan caddeye çıkmak isteyen A.T. yönetimindeki 42 CFP 70 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki kızı Y.E.A. (5) ve eşi R.E.M. (36) yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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