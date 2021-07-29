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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-aracın çekilmesi
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Batı Gazi Bulvarı ile Kızılay Caddesi kesişiminde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinden Kızılay Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen M.M. idaresindeki 09 ABZ 474 Opel otomobil ile, Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan C.K.'nın yönetimindeki 09 DU 530 plakalı Yamaha motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü ile, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Aydın Devlet ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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