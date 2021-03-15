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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

- Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi

Hastane Bild Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü Trol 

-parçalanmış motosikletten görüntüler
-hasar görmüş otomobilden görüntüler
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bilinci kapalı olan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Olay, Atakum ilçesinde bulunan SAMULAŞ binası önündeki Samsun-Ankara karayolu Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü S.K. virajı dönmek isterken sağ tarafından gelen motosikletin çarpması ile savruldu. Motosiklet ise yoldan çıkarak refüje uçtu. Motosikletin parçaları çevreye dağıldı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü bilinci kapalı olarak olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ise otomobil sürücüsünün gerekli kontrollerini yaptı. Motosikletin çarptığı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (FAU-SLH-
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