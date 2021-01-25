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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletle odun ve çalı taşıdı... Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

Motosikletle odun ve çalı taşıdı... Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

Motosikletin karayolunda seyir etmesi

Akalan Kamera Kışla Motosiklet Sürücüsü 

-Genel ve detaylar
-Çalıların görüntüsü
-Motosiklet ile çalı taşınması
-Trafikte seyir eden motosiklet
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te, bir motosiklet sürücüsü zeytin bahçesinden aldığı odun ve çalıları toplayarak motosiklet ile evine götürdü. Motosikletin yoldaki tehlikeli görüntüleri kameralara yakalandı. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, bazı vatandaşlar, yük taşımacılığında da motosiklet kullanıyor. Bir vatandaş, zeytin bahçesinden topladığı odunlar ile çalıları motosikletin yolcu koltuğuna bağlayarak, kilometrelerce seyir etti. Sürücülerin şaşkın bakışları altında zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşan sürücünün odun ve çalıları evine götürdüğü öğrenildi.
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