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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Motosikletle duvara çarpan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Motosikletle duvara çarpan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

Sultanlı Köyü Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden fotoğraflar
-Hastane önünde yakınlarının ağlaması

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletiyle duvara çarpan 15 yaşındaki lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Pirsultanlı köyünde meydana geldi. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Ali Miraç Kahyaoğlu evlerinde bulunan motosikletle köy içerisinde tur atmak istedi. Motosikletle gezerken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Kahyaoğlu, hızla duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Miraç Kahyaoğlu’nun cenazesi kaza yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Ali Miraç Kahyaoğlu’nun kaza yaptığını öğrenen yakınları olay yerine gelerek gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SKY-
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