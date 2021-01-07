Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletiyle park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosikletiyle park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralı ambulansa bindirilirken görüntü
-Polis ekiplerinden detaylar
-Ambulans giderken
-Kazaya karışan araçlardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Peştemalcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 59 AAY 518 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan 22 yaşındaki E.U., park halindeki 59 AS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.U. ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ayağından hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önemleri aldı. İlk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı