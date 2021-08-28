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Motosikletiyle geldi, otomobil jantı ve lastiğini böyle çaldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletiyle geldi, otomobil jantı ve lastiğini böyle çaldı

Motosikletiyle geldi, otomobil jantı ve lastiğini böyle çaldı

Şahsın motosiklete çaldıklarını yüklemesi

Polis Akalan Kamera Hırsız 

-Motosikletle kapıdan çıkması
-Kapıdan çıkarken malzemeleri düşürmesi
-Tekrar motosiklete yüklemesi
-Şahsın olay yerinden motosikletle uzaklaşması

( OSMANİYE )-Otomobil jantı ve lastiği çalan hırsızlık şüpheli yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir iş yerinden otomobil jantı ve lastiği çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen bir şahsın 4 adet otomobil jantı ile 2 adet otomobil lastiği çaldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştiren şahsın daha öncen 13 ayrı suç kaydı bulunan A.B. olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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