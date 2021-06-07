Motosikletin üstüne yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada



- Konya’da motosikletin üstüne yatarak ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dün öğle saatlerinde Konya-Antalya yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız ve kasksız sürücünün motosikletinin üzerine yatarak kasksız yaptığı yolculuk korkuttu. Motosiklete yüz üstü kasksız yatan sürücü, hem kendini hem diğer araçlardaki sürücüleri tehlikeye attı. Olayı gören diğer araçlardakiler ise durumu cep telefonuna kaydetti.

Sürücünün nereye kadar bu şekilde gittiği bilinmiyor. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu yer alıyor.

