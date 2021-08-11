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Motosikletin çarptığı Rus turist olay yerinde yaşamını yitirdi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletin çarptığı Rus turist olay yerinde yaşamını yitirdi

Motosikletin çarptığı Rus turist olay yerinde yaşamını yitirdi

kaza yerinden görüntü

Savcı Gözaltı Avcılık Sağlık Ekipleri Turist 

-çesedin yerde görüntüsü
-motosikletin görüntüsü

( ANTALYA ) - Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı Rus kadın turist, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Oba Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.H.A.(25), idaresindeki 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Galina Volkovaıa’ya (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosikletin çarptığı Rus kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Rus turistin cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Sürücü M.H.A. gözaltına alındı. (EA-
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