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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletin çarptığı alkollü yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı alkollü yaya yaralandı

Yaralı yayanın ambulanstan indirilmesi

Hastane Jandarma 

-Yaralı yayanın sedyeyle taşınması
-Acil ambulans detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen yaya Emrah Ö.'ye (28), plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanarak yere düşen yaralı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ola yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü olayın ardından kayıplara karışırken, jandarma ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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