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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosikleti gece yarısı böyle çaldı

Motosikleti gece yarısı böyle çaldı

Hırsızlık anı görüntüsü

Akalan Kamera Hırsız Trol 

-Detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir hırsız gece yarısı bir iş yerinden motosiklet çaldığı sırada kameraya yakalandı. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02:30 sıralarında bir tabelacının önünde duran motosiklet yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın önce etrafı kontrol ettikten sonra, motosikleti eliyle ittirerek götürmesi dikkat çekti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra soruşturma başlattı. Genç motosiklet hırsızı her yerde aranıyor.
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