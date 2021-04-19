Motosikleti devrilen 18 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

-Ekiplerin incelemelerinden detay

-Motosikletin parçalarından detay



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi mevkiinde meydana geldi. 2003 doğumlu Boran A. İdaresindeki 58 ACH 324 plakalı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kaza sonrası 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. (VK-GF-



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