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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosikletçilerden polislere karanfil

Motosikletçilerden polislere karanfil

Polislere karanfil dağıtılması

Şehit Polis Kuruluş Yıldönümü 

-Başkan Halil Efe Röportaj

( ANKARA -ÖZEL)- Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe:-“Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz” ANKARA

- Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Motosiklet Derneği, polislere karanfil dağıttı.
Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıldönümü ve her yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası kapsamında, Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ve beraberindeki dernek üyeleri Ankara’da görev yapan polislere ve bekçilere karanfil dağıttı.
Başkan Efe yaptığı açıklamada, “Öncelikle şehit ve gazi polislerimizin ve diğer görev alan polis arkadaşlarımızın Polis Haftalarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu pandemi döneminde yapmış oldukları fedakarlığın farkındayız. Motor kullanıcıları olarak onlara çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçleri bizim ülkemizin olmazsa olmazı, demir direği. Allah onları başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. (Mİ-
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