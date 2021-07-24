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Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk

Motosiklet üzerine tehlikeli yolculuk

-Şahsın motosiklet üzerindeki yolculuğu detay

( BİLECİK ) Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk BİLECİK

Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk 


- Bilecik'te motosiklet üzerine yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi. Alınan bilgilere göre, isimi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Bilecik-Gölpazarı Yolu Yolu Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı. Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedilirken, bu hareket tepkilere neden oldu. (CKT-Y)
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