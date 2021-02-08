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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı böyle taşıdılar

Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı böyle taşıdılar

motosiklet ile raf taşıyan vatandaş

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Uzunlu Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 


- Kadıköy’de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs motosiklet seyir halindeyken yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürüyerek taşımaya çalıştı. Öte yandan motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (ASK-
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