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Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

Motosiklet üzerinde ilerleyen aile ve çocukları

Kamera Güvenlik Önlemi Şili Tehlikeli Yolculuk 

-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane’de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kağıthane Cendere caddesi üzerinde bir motosikletin üzerinde ikisi çocuk olmak üzere dört kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat eden bir ailenin çocuklarını kucaklarına alarak yolculuk yapmaları yer alıyor.
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