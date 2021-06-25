Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

-Kavşakta bekleyen traktör

-Akan trafik

-Traktörün kavşağa girmesi

-Motosikletin traktörün pullunuğuna vurduktan sonra refüje çarpışması

-Kazaya karışan araçlar

-Olay yerinden görüntüler

-Ölen motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan’ın fotoğrafı



( KİLİS )- Motosikletin traktöre çarpması mobesede KİLİS



- Kilis'te bir motosiklet önce traktöre sonra refüje çarptı. Kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mansur Kavşağında İbrahim Arslan (35) yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet ile Ramazan Ç. (65) yönetimindeki 63 DV 716 plakalı massey ferguson marka traktörün bulluğuna vurduktan refüje çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Sevil Arslan (31) ve kızı Zeynep Ela Aslan (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan hayatını kaybetti. Ölüm kavşağındaki kaza kamerada Şeyh Mansur Kavşağında sinyalizasyon olmaması nedeniyle sürekli ölümlü ve yaralamalı kazalar olması yüzünden ölüm kavşağı olarak biliniyor. Son kazada motosikletin, traktörün bulluğuna vurduktan sonra refüje çarpışması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye mobese kameraları tarafından görüntülendi.

