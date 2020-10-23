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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet traktör römorkuna arkadan çarptı: 2 yaralı

Motosiklet traktör römorkuna arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza yeri ve yaralılar

Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulans ve vatandaşlar
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kaza yapan motosiklet
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan traktörü fark edemeyen motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinde Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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