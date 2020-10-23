Motosiklet traktör römorkuna arkadan çarptı: 2 yaralı

-Ambulans ve vatandaşlar -Yaralıların ambulansa taşınması -Kaza yapan motosiklet -Genel ve detay görüntüler
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan traktörü fark edemeyen motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinde Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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