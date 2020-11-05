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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında - GAZİANTEP

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında - GAZİANTEP

- Meydana gelen motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsüMotosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Cahit Tanyol Caddesi'nde seyreden Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesi yönünden gelen Ömer Faruk A'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.Otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı.Çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup sürücüye yardım etmesi yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Kazası Motosiklet Sürücüsü 

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