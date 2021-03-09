Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı

-olay yerinden görüntü

-yaralının ailesinden görüntü

-ambulansa alınma görüntüsü

-motosikletten görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-genel detay



( DÜZCE ) -- Kazadan 2 saat sonra sürücü araba ile birlikte karakola teslim oldu- Yaralının ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi DÜZCE



- Düzce Yeni Otogar bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklete otomobil çarptı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralının annesi sinir krizleri geçirdi. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, sürücü olaydan 2 saat sonra karakola teslim oldu. Kaza Düzce Yeni Otogar Bağlantı yolu Darıcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otogar istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Toyota marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Y. İdaresindeki 34 CEP 100 plakalı Bajaj marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünü yerde gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Fatih Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayı haber alan Fatih Y.’nin ailesi olay yerine gelerek sinir krizleri geçirirken, bölgede bulunanlar aileyi sakinleştirdi. Kazadan 2 saat sonra ise otomobil sürücüsü S.D. Şehit Polis Osman Çatana Karakolu’na giderek teslim oldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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