Motosiklet sürücüsü önüne ne çıktıysa çarptı



- Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya daha sonra bir bisiklet sürücüsüne ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Dumlupınar mahallesi Yeşilyol caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyol caddesinden Yoğurtpazarı kavşağına doğru giden Berkay K., idaresindeki 03 AAS 702 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ardından aynı istikametteki bisiklete çarpıp sonrasında ise park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay K, ile İsmail H., ve Mert Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



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