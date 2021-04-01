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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Acil Servis 112 Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

-Kazaya karışan motosiklet ve bom aracı
-Motosikletin Bom aracına çarptığı yer
-Olay yeri detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde belediye aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cami 1 Sokak’ta seyir halinde olan Semih G. idaresindeki belediyeye ait 55 NL 979 plakalı ait kamyona, Cami Sokak'tan gelen Emre Karaca(20) yönetimindeki 16 CKA 86 motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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